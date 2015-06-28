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  • Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
  • Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
  • Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
  • Energy Label Europe B
    Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
  • Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
  • Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
  • Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

4.8
| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit
Domineer de competitie als nooit tevoren. De Philips 272G5DYEB-gamingmonitor van 68,6 cm (27") met NVIDIA G-SYNC™-technologie elimineert traag en haperend beeld voor de vloeiendste en snelste game-ervaring ooit.
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NVIDIA G-SYNC™-technologie

Vloeiendste en snelste game-ervaring ooit

  • G Line

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC™ voor vloeiende, snelle games

NVIDIA G-SYNC™ voor vloeiende, snelle games

NVIDIA G-SYNC™ is een baanbrekende nieuwe schermtechnologie die de beste en snelste game-ervaring ooit levert. G-SYNC™ zorgt voor revolutionaire prestaties door de vernieuwingsfrequentie te synchroniseren met de GPU in uw GeForce GTX-PC. Dit elimineert 'screen tearing' en minimaliseert vertraagd en haperend beeld. Het resultaat: scènes verschijnen direct, voorwerpen zien er scherper uit en de gameplay is uiterst vloeiend. Zo geniet u van een superieure visuele ervaring en bent u uw rivalen steeds te snel af.

144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.

SmartResponse: responstijd van 1 ms voor snelle games

SmartResponse: responstijd van 1 ms voor snelle games

SmartResponse is een exclusieve overdrive-technologie van Philips die automatisch de responstijd aanpast voor toepassingen die snellere responstijden vereisen, zoals games en films. Met deze technologie worden beelden zonder trillingen, vertragingstijd of spookeffecten weergegeven.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

28/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

een uitstekend multifunctioneel monitor

het beeld is prachtig (G-SYNC werkt geweldig met de GTX980), de flexibiliteit om het scherm te draaien en de hoogte te stellen is zeer soepel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD-monitor met NVIDIA G-SYNC™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD-monitor met NVIDIA G-SYNC™

15/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Wow! Value for money and great visual experience

I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

value for money

Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

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Voorwaarden

  1. Controleer of uw PC aan de volgende vereisten voldoet: besturingssysteem Windows 7 of hoger, videokaart NVidia Geforce GTX650 Ti Boost CPU of hoger en bijgewerkt met de nieuwste driver.

  2. De G-Sync-modus, ULMB-modus en 3D Vision-modus kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Als een van de modi wordt ingeschakeld, moeten de andere twee modi zijn uitgeschakeld.

  3. ULMB is alleen ingeschakeld bij 85 Hz, 100 Hz en 120 Hz. 3D Vision is alleen ingeschakeld bij 100 Hz en 120 Hz.

  4. NVIDIA Graphics en DisplayPort-verbinding vereist voor G-SYNC™. Raadpleeg www.geforce.com/g-sync voor meer informatie.

  5. Voor vragen over 144Hz-prestaties neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier van de videokaart.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC en 3D Vision zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS-software Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. ontwikkeld door WB Games Montreal en Splash Damage. BATMAN en alle personages, opvallende gelijkenissen met hun en verwante elementen zijn handelsmerken van DC Comics Copyright 2013. Alle rechten voorbehouden.

  8. WB GAMES-LOGO, WB-LOGO: ™ en Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)