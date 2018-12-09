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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

240V5QDAB/01

4.2

| (6) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendige beelden op deze Philips-monitor met HDMI en stereoluidsprekers. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Flexibel dankzij VESA-montage

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
1

09/12/2018

Deutschland

Deutschland

240V5QDAB

Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

06/02/2017

España

España

Buen producto.

Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

28/10/2016

Sverige

Sverige

Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.

Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse