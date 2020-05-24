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  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
  • Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

231TE4LB/00

3.7
| (26) Reviews & awards
Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor
Beleef fantastische multimediaprestaties met het Philips Motivo Full HD-beeldscherm. Een uitstekende keuze dankzij de ingebouwde TV-tuner, HDMI-invoer en een krachtig geluid.
Bekijk alle voordelen

met DTV-tuner

Fantastisch TV-entertainment op uw Full HD LED-monitor

  • Motivo

  • 58,4 cm (23")

  • Full HD-scherm

LED-technologie voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Ingebouwde digitale TV-tuner om TV-programma's op het PC-scherm te bekijken

Een digitale televisietuner ingebouwd in een beeldscherm om TV-signalen van hoge kwaliteit te ontvangen en weer te geven van verschillende bronnen.

Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p

Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

26

Reviews & awards

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

20/09/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist sein Geld wert

Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

20/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

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