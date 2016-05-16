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  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

196V4LSB2/00

4.6
| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 47 cm (18,5")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

16/05/2016

België

België

Geverifieerde koper

Degeijk scherm

Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Easy Set Up

This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.

Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

17/12/2013

España

España

pantalla de pc

es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

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