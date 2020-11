Elke dag vinden er innovaties plaats in de gezondheidszorg. Hierdoor lijkt het soms alsof er geen beperkingen meer zijn. Toch is blijven innoveren een noodzaak. Want we kunnen zorgpaden en processen nog verder integreren. We kunnen de sector en de samenleving als geheel voorbereiden op de zorgvraag van de toekomst. Als zorgpaden naadloos op elkaar aansluiten en informatie tussen zorgverleners moeiteloos wordt gedeeld, kunnen we patiënten beter bereiken en innovatieve behandelmethoden sneller doorvoeren.

Denk hierbij aan het bewaken en monitoren van patiënten, zowel in het ziekenhuis als thuis. Denk aan data die snel beschikbaar is en eenvoudig te interpreteren, zodat zorgverleners de juiste beslissingen kunnen nemen.

Philips gelooft dat de mens centraal staat bij elke technologische innovatie. In het leveren van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. Dat is gezondheidszorg zonder grenzen. Daarom ontwikkelen we IT-oplossingen die zorginformatie stroomlijnen, met oog voor de menselijke context. Onze hardware en software verbinden naadloos technologie, data en mensen. Overal waar zorg wordt verleend.