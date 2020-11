Bij Philips doen we er alles aan om de zorg te transformeren. Dit houdt ook in dat we echografie willen ontwikkelen tot een intelligentere oplossing, voor snelle en betere besluitvorming voor meer mensen en op meer plaatsen.

Intelligent: we willen voorop lopen bij het ontwikkelen van oplossingen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie in combinatie met kennis over het menselijke domein, om zo oplossingen te creëren die zich aanpassen aan de behoeften en omgeving van de mens. Zo kan iedere gebruiker meer nauwkeurige en consistente resultaten verkrijgen.

Feit: door onze intelligente oplossingen met uitzonderlijke beeldkwaliteit en geavanceerde kwantificering geven we onze klanten de informatie die ze nodig hebben om de juiste diagnose te kunnen stellen.

Overal: ook buiten het ziekenhuis is er zorg nodig. Daarom breiden we de mogelijkheden uit zodat echografie op elke plek inzetbaar is.