Het schuim dat in sommige DreamStation apneu apparaten (CPAP-, BiPAP) en mechanische beademingsapparaten wordt gebruikt om geluid en trillingen te verminderen, is in sommige gevallen beschadigd en kan chemische stoffen afgeven. Dit is een mogelijk risico voor de gezondheid. Na zorgvuldig onderzoek hebben we een terugroepbericht in de VS en een veiligheidsbericht in andere landen uitgegeven. Als gevolg van de geconstateerde problemen met de apparaten, heeft Philips besloten ook de apparaten in Nederland te vervangen of repareren.