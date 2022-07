In juni 2021 heeft Philips, na het ontdekken van een mogelijk gezondheidsrisico in verband met een onderdeel in bepaalde DreamStation apparaten (CPAP en BiPAP) en mechanische beademingsapparaten, een zogenoemd veiligheidsbericht uitgegeven. Zo’n bericht is een waarschuwing aan artsen en patiënten over mogelijke problemen met apparaten die mogelijk kunnen leiden tot onveilige situaties.

De veiligheid van patiënten is onze hoogste prioriteit, en we zetten ons in om u en uw zorgteam te ondersteunen tijdens deze terugroepactie. Op deze pagina vindt u nieuwsupdates over dit proces. Bezoek deze pagina dan ook regelmatig voor de meest recente informatie.

Wij beseffen dat dit een moeilijke periode voor u is en willen u bedanken voor uw geduld. Samen met uw thuiszorgleveranciers doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk aan een goed werkend apparaat te helpen. Wij proberen u hierbij zo goed mogelijk inzicht te geven in de termijn waarop u het nieuwe of gerepareerde apparaat kunt verwachten, maar helaas kunnen we niet exact aangeven wanneer de apparaten kunnen worden uitgeleverd. Dit heeft met externe factoren, zoals het wereldwijde chiptekort te maken, maar ook met het feit dat de productie in onze fabrieken flink moet worden opgeschaald. Op dit moment hebben wij onze wekelijkse productie al meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2020 en werkt er iedere dag een team van 1.000 medewerkers aan het vervangen of repareren van meer dan 5 miljoen apparaten wereldwijd.

Wilt u meer weten over de omruilactie? U kunt hier meer informatie vinden over de verschillende stappen van het proces.