Mijn Philips Lumea flitst niet

Raadpleeg de tabellen met huidtinten en haarkleuren in uw gebruiksaanwijzing (ook online beschikbaar) om te zien of Lumea geschikt is voor u.

Uw Lumea voorkomt flitsen als u delen van uw huid wilt behandelen die te donker zijn voor veilig gebruik.

Houd er rekening mee dat dit ook kan gebeuren nadat u bruin bent geworden.