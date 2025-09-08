ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Mijn Philips Lumea flitst niet

Als uw Lumea niet flitst, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

  • Uw huid is mogelijk te donker
  • Het opzetstuk is niet goed aangesloten
  • U hebt geen goed huidcontact
  • De sensor is vuil

Lees verder voor meer informatie.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRI951/01, BRI946/00, BRI955/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Andere nuttige links

Hulp nodig bij uw product?

Een reparatie boekenGarantievoorwaarden

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning