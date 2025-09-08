Mijn Philips Lumea flitst niet

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Als uw Lumea niet flitst, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:
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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRI951/01, BRI946/00, BRI955/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik Philips Lumea gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?
Wat zijn de verschillen tussen de Philips Lumea-opzetstukken?
Kan ik de SkinAI-functie van mijn Philips Lumea-app op meerdere mobiele apparaten gebruiken?
Waarom registreert de lichaamshaaranalyse van de Lumea-app mijn haar niet?
Waarom geeft de Philips Lumea Skin-Selfie analyse inconsistente resultaten?
Zijn er neveneffecten bij het gebruik van de Philips Lumea?
Hoe vaak moet ik mijn Philips Lumea gebruiken?
Kan Philips Lumea ook door mannen worden gebruikt?
Hoe vind ik de juiste lichtintensiteit op de Philips Lumea?
Hoe bereid ik me voor op een behandeling met Philips Lumea?
Krijg ik betere resultaten als ik de Philips Lumea vaker gebruik?
Waarom wordt mijn Philips Lumea warm tijdens gebruik?
Is het flitslicht van mijn Philips Lumea veilig voor mijn ogen?
Is Philips Lumea geschikt voor alle huidtinten en haarkleuren?
Kan ik mijn Philips Lumea op mijn bikinilijn gebruiken?
Vanaf welke leeftijd kan ik Philips Lumea gebruiken?
De Philips Lumea schoonmaken
Waarom zit er een luchtbel op het glas van mijn Philips Lumea?
Waarom moet ik haar verwijderen vóór een Philips Lumea-behandeling?
Waarom ontbreekt het glas in mijn Philips Lumea-opzetstuk?
Hoe krijg ik de beoogde resultaten met Philips Lumea?