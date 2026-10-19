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Philips-ondersteuning

Spuitkop Philips Sonicare AirFloss breekt/komt niet los

Als de spuitkop van uw Philips Sonicare AirFloss snel breekt of niet van het handvat loskomt, vindt u hieronder oplossingen om dit probleem te verhelpen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3711/20, HX8494/03, HX8494/01. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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