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Niet meer leverbaar

FidelioHoofdtelefoon

X2/00

4.9

| (34) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

HiFi-geluid in de huiskamer

Met de Fidelio X2-hoofdtelefoon staat u een authentieke ervaring met voortreffelijk geluid en comfort te wachten, gewoon bij u thuis. Ga helemaal op in de details met de hoofdtelefoon die zo is ontworpen dat hij zich aan u aanpast, voor optimaal luisterplezier.

Bekijk alle voordelen

HiFi-geluid in de huiskamer

  • Audio met hoge resolutie

  • Voor over het oor

  • Luxe kussens van memory foam

Zelfinstellende luchtige verstelband met 3D-gaas voor een uitstekende pasvorm

Zelfinstellende luchtige verstelband met 3D-gaas voor een uitstekende pasvorm

De zelfinstellende lichtgewicht hoofdband is gemaakt van een luchtig, fijnmazig 3D-materiaal, dat niet alleen luchtdoorlatend is, maar ook flexibel genoeg voor een perfecte pasvorm - altijd.

Adapter van 3,5 naar 6,3 mm meegeleverd

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.9

van 5

34

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2
1

05/07/2017

Nederland

Nederland

Beste koptelefoon ooit

Weergaloos geluid en ongelofelijk draagcomfort. Ik kan mij niets beters voorstellen. Bas is diep, raak en vol. Mid en hoog zijn strak, helder en correct. Prachtig hoogwaardige headset, idem kabel. Topproduct!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

13/08/2016

Nederland

Nederland

werkelijk fantastsich !!

Qua prijs/kwaliteit vindt je niet beter !! Meer valt er niet over te zeggen :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

16/06/2016

Nederland

Nederland

als je van mooi geluid houd is dit echt een aanrader

ik ben geen philips fan. maar dit product is beter als de koptelefoons van bose senheizer of b en w en zit perfect. het is wel een open hooftelefoon dus voor buiten geen aanrader. frequentie bereik is vergelijkbaar met nog veel duurdere hooftelefoons.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

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