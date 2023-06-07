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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS7807B/00

3.5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Laat u horen! Groots geluid voor elk avontuur.

Neem de muziek mee die u in beweging krijgt! U kunt het grootse, krachtige geluid van deze waterbestendige luidspreker overal mee naartoe nemen. Sporten in het park of feesten terwijl u uw tent opzet? Met 24 uur afspeeltijd en een draagriem bent u altijd overal klaar voor.

Bekijk alle voordelen

Laat u horen! Groots geluid voor elk avontuur.

  • IP67-bescherming tegen stof en water

  • Groots geluid

  • Ingebouwde microfoon voor oproepen

  • Maximaal 24 uur muziek

Groots geluid in een funky uitvoering

Groots geluid in een funky uitvoering

Van parken tot campings - neem uw favoriete muziek overal mee naartoe! Twee woofers van 70 mm en twee tweeters zorgen voor een groots, helder geluid en deze luidspreker ziet er ook nog eens geweldig uit. Wilt u nog harder rocken? Koppel dan twee luidsprekers en laat het feest maar beginnen.

24 uur afspeeltijd. Houd het feest aan de gang

24 uur afspeeltijd. Houd het feest aan de gang

Wilt u blijven genieten van muziek? Deze luidspreker kan net zolang doorgaan als u. Een volledig opgeladen luidspreker biedt tot wel 24 uur afspeeltijd en met de powerbankfunctie kunt u aangesloten apparaten opladen zonder de muziek te stoppen.

Stofdicht en waterbestendig conform IP67. Klaar om te rocken*

Stofdicht en waterbestendig conform IP67. Klaar om te rocken*

Van het joggen tot het strand en het zwembad: De IP67-classificatie zorgt ervoor dat deze luidspreker overal mee naartoe kan. De afneembare draagriem maakt dragen eenvoudig en dankzij het Bluetooth-bereik tot 20 m mist u geen enkel nummer. Zelfs als uw telefoon zich ver van de luidspreker bevindt.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD13

Recensies

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3.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Voordelen

Goed geluid, batterij, mooi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2022-05-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Voordelen

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Nadelen

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2024-09-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7807B Draadloze luidspreker

Datum gebruik 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Philips-medewerker

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Voordelen

Sound

Nadelen

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Datum gebruik 2023-05-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Datum gebruik 2023-05-10

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Voorwaarden

  1. De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m.