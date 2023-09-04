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Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS4807B/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Kom in beweging! De kleine luidspreker met een krachtig geluid.

Surfen. Rennen. Dansen. Boksen. Wat u ook in beweging brengt, deze waterbestendige luidspreker met funky, tweekleurig design gaat met u mee. De luidspreker heeft ondanks het compacte formaat een krachtig geluid en wordt geleverd met een draagriem waardoor de luidspreker makkelijk is mee te nemen. Laten we gaan!

Bekijk alle voordelen

Kom in beweging! De kleine luidspreker met een krachtig geluid.

  • IP67-bescherming tegen stof en water

  • Stevige bas

  • Ingebouwde microfoon voor oproepen

  • Maximaal 12 uur muziek

Kleine luidspreker. Krachtig geluid

Kleine luidspreker. Krachtig geluid

Van parken tot campings - neem uw favoriete muziek overal mee naartoe! Deze draagbare luidspreker heeft een helder geluid en een krachtige bas dankzij de twee passieve radiatoren. Wilt u nog harder rocken? Koppel twee luidsprekers en laat het feest maar beginnen.

12 uur afspeeltijd. Eindeloos muziek afspelen

12 uur afspeeltijd. Eindeloos muziek afspelen

Wilt u blijven genieten van muziek? Deze luidspreker kan net zo lang doorgaan als u. Een volledig opgeladen luidspreker heeft tot wel 12 uur aan afspeeltijd. Meer dan genoeg voor een work-out of een feestje rond het kampvuur.

Stofdicht en waterbestendig conform IP67. Klaar om te rocken*

Stofdicht en waterbestendig conform IP67. Klaar om te rocken*

Van het joggen tot het strand en het zwembad: De IP67-classificatie zorgt ervoor dat deze luidspreker overal mee naartoe kan. De afneembare draagriem maakt dragen eenvoudig en dankzij het Bluetooth-bereik tot 20 m mist u geen enkel nummer. Zelfs als uw telefoon zich ver van de luidspreker bevindt.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD13

Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Voordelen

Resistencia y potencia de sonido

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum gebruik 2023-08-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum gebruik 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Voordelen

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Nadelen

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum gebruik 2022-07-31

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS4807W Altavoz inalámbrico

Datum gebruik 2022-07-31

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Voorwaarden

  1. De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m.