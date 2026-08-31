ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

TAKH301BL/00

Doe uw eigen ding

Geniet van de on-ear-hoofdtelefoon die kinderen zelf kunnen stylen. Deze hoofdtelefoon heeft een volumebeperking van 85 dB en is sterk genoeg om in een schooltas te gooien. Kinderen kunnen de oorschelpen versieren met stickers of hun eigen kunstwerken!

Bekijk alle voordelen

Doe uw eigen ding

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Akoestische drivers van 32 mm. Helder geluid

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.

Aanpasbare oorschelpen. Stickers of persoonlijke illustraties gebruiken

Kinderen kunnen deze hoofdtelefoon personaliseren met stickers of zelfs hun nieuwste kunstwerken. De doorzichtige buitenkant van de oorschelpen kan worden geopend, zodat u er een tekening in kan plaatsen. De hoofdtelefoon wordt geleverd met drie sets stickers en grafische kaarten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen