ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Foto van enkel product

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

TAKH101PK/00

Ertegenaan!

Laat ze kijken, luisteren of spelen met de on-ear-hoofdtelefoon die hun oren niet beschadigt. Deze kleurrijke hoofdtelefoon is comfortabel en beperkt tot 85 dB. Kinderen kunnen veilig genieten van hun schermtijd of hun favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Ertegenaan!

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Akoestische drivers van 32 mm. Helder geluid

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om jonge oren te beschermen en beschikt over akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt tot 85 dB. U hoeft zich geen zorgen te maken, omdat u er zeker van kunt zijn dat uw kinderen veilig van hun muziek, video's en games genieten.

Compact, opvouwbaar ontwerp. Eenvoudig op te bergen

Deze on-ear-hoofdtelefoon voor kinderen kan naar binnen worden geklapt, waardoor een compacte bundel ontstaat. Ideaal als u deze in een jaszak of tas wilt stoppen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen