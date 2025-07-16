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Verkrijgbaar in
Veilig, leuk en reisvriendelijk
Met kleurrijke leds op de oorschelpen en een leuke draadloze functie om audio te delen, is deze koptelefoon gemaakt om kinderen blij te maken. Het volume is begrensd om jonge oren te beschermen en dankzij een speciale reismodus kunnen kinderen ook in rumoerigere omgevingen veilig luisteren.
Draadloze on-ear-koptelefoon
Volume begrensd op 85 dB
Ledverlichting. Audio delen
Duurzaam en opvouwbaar
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren en is voor thuisgebruik of tijdens het studeren begrensd op 75 dB. Voor gebruik in rumoerigere omgevingen buitenshuis kunnen ouders via de Philips Headphones-app een volumelimiet van 85 dB instellen voor de reismodus.*
Dankzij de grote, ronde bedieningsknoppen aan de onderkant van de oorschelpen kunnen kinderen deze hoofdtelefoon eenvoudig gebruiken. De kleinere oorschelpen met zachte oorkussens zorgen voor draagcomfort. De gevoerde hoofdband kan eenvoudig worden versteld voor de perfecte pasvorm en heeft stippen aan de achterkant, zodat kinderen kunnen zien hoe ze de hoofdtelefoon moeten opzetten.
De kleurrijke LED's in de oorschelpen en het veelkleurige ontwerp van deze hoofdtelefoon zorgen ervoor dat hij op de juiste manier opvalt. De LED's kunnen in verschillende kleuren oplichten: ideaal voor kinderen die hun eigen stijl willen uitdrukken.
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Prijzen
4.6
van 5
24
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
123731!
16/07/2025
Nederland
Goed product, makkelijk te bedienen
Fijne koptelefoon voor onze kinderen. Wij hebben de koptelefoon gekoppeld met een galaxy tab 5 tablet en hij wordt voornamelijk gebruikt op de achterbank als we een langere rit maken. Het koppelen ging erg gemakkelijk en onze kinderen hebben er veel plezier van! Het gebruik gaat gemakkelijk. Er wordt niet te hard geluid afgespeeld en ze kunnen het apparaat zelf bedienen. Het enige wat ik een beetje vervelend vind is dat het lichtje of hij aan of uit staat zo klein is. Hierdoor is de koptelefoon al een keer leeggegaan omdat we niet gezien hadden dat deze aan stond!
Voordelen
Werkt gemakkelijk, goed geluid. Speciaal voor kinderen
Nadelen
Te klein lichtje of hij aan of uit is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Datum gebruik 2024-06-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Datum gebruik 2024-06-16
Menuland
13/07/2025
Nederland
Super handige, mooie, bruikbare koptelefoon.
Voor mijn dochter (7 jaar) zocht ik een veilige en comfortabele draadloze koptelefoon, en we kwamen uit bij deze van Philips. Na een paar weken gebruik zijn we allebei best tevreden. Pluspunten: Volume-beperking: Het volume kan niet te hard, wat een gerust gevoel geeft. Ze kan dus zelf luisteren zonder dat ik steeds hoef te controleren. Comfortabel: De oorkussens zijn zacht en de hoofdband is licht, dus ze klaagt niet dat hij knelt of zwaar voelt, ook niet na wat langer luisteren. Goede batterijduur: Gaat makkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik (luisteren naar luisterboeken, wat muziek en filmpjes). Draadloos = vrijheid: Ze kan rondlopen, dansen of tekenen zonder gedoe met een kabel. Oplaadkabel in dezelfde kleur; makkelijk te herkennen als de bijbehorende kabel. Heel handig Minpunten: Knopjes zijn wat klein: Het bedienen (pauzeren, volume) vindt ze soms lastig, vooral met kleine handjes. Ik vond het lastig om de eerste keer verbinding te krijgen via Bluetooth, maar dat lag misschien aan mij Een prettige, kindvriendelijke koptelefoon die doet wat hij belooft: veilig, draadloos en comfortabel. Mijn dochter gebruikt hem dagelijks met plezier. Zeker een aanrader voor ouders die op zoek zijn naar een degelijke eerste koptelefoon voor hun kind.
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Datum gebruik 2024-06-13
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Datum gebruik 2024-06-13
Mikkk
10/07/2025
Nederland
Super koptelefoon voor kinderen
Leuke koptelefoon die goed werkt. Zelf vind ik het design ook erg leuk, met lichtjes en kleuren. Kan zowel voor jongens als meiden (vind ik). Werkt gemakkelijk, een knop voor aan/uit en snel te verbinden via bluetooth. Geluid is goed. Zoons van 4 en 6 zijn er erg blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Datum gebruik 2024-06-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Datum gebruik 2024-06-10
Volume begrensd op 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, conform de EN 50332-normen voor veilig luisteren.