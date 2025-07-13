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On-ear-koptelefoon voor kinderen

TAK2000MP/00

4.7

| (23) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blue
Blue
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink

Superveilig, superleuk!

Laat de kinderen rocken met deze kleurrijke bedrade koptelefoon! Hij is licht, stevig en heeft een volumebegrenzing voor veilig luisteren. Zijn er vriendjes over de vloer? Met Audio Share kunnen kinderen hun koptelefoon aan die van een vriendje koppelen, zodat ze samen kunnen luisteren.

Bekijk alle voordelen

Superveilig, superleuk!

  • Bedrade on-ear-koptelefoon

  • Volume beperkt tot 85 dB

  • Personaliseerbaar. Audio Share

  • Duurzaam en opvouwbaar

Altijd veilig, altijd leuk. Volume begrensd op 85 dB*

Altijd veilig, altijd leuk. Volume begrensd op 85 dB*

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om veilig te zijn voor jonge oren en het volume is begrensd op 85 dB*. Muziek, tekenfilms, films, educatieve video's: waar ze ook van houden, je kunt gerust zijn in de wetenschap dat ze niet te hard luisteren.

Comfortabel voor kinderen en eenvoudig in gebruik

Comfortabel voor kinderen en eenvoudig in gebruik

Kleinere oorschelpen met zachte oorkussens zorgen ervoor dat deze lichte hoofdtelefoon comfortabel zit bij kinderen. De gevoerde hoofdband is bovendien eenvoudig verstelbaar voor een perfecte pasvorm en heeft stippen aan de achterkant, zodat kinderen kunnen zien hoe ze de hoofdtelefoon moeten opzetten.

Kleurrijk ontwerp met personaliseerbare oorschelpen

Kleurrijk ontwerp met personaliseerbare oorschelpen

Dankzij het veelkleurige ontwerp valt de hoofdtelefoon op de juiste manier op. Kinderen kunnen hun hoofdtelefoon bovendien personaliseren met hun eigen kunstwerken! Til gewoon het transparante venster van de oorschelp op, voeg hun tekeningen of schilderijen toe en klik het venster weer dicht.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.7

van 5

23

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2
1

13/07/2025

Nederland

Nederland

Goeie koptelefoon

Leuke en mooie uitgevoerde koptelefoon, verstelbare hoofdband en draaibare oorkleppen. Buitenkant kan een plaatje in voor de leuk of herkenbaarheid. Plugin heeft een extra stukje voor usb-c of pluginn. Goed geluid en sluit goed aan op het hoofd.

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

13/07/2025

Nederland

Nederland

Zeer geschikt voor kleine kinderoortjes!

Deze kids koptelefoon voldoet aan onze verwachtingen. Het begrenzen is echt een enorm pluspunt, wij merkten toch wel dat onze kinderen het volume soms net even hoger hadden gezet op een onbewaakt moment wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het model past prima op kleine oortjes, voor de kids met iets grotere oren op jongen leeftijd is ie te klein. Het is daarnaast ook een handzaam model!

Voordelen

Begrenzen, handzaam model

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

04/07/2025

Nederland

Nederland

Stevige, kindvriendelijke koptelefoon met leuke ex

Waar ik heel blij mee ben is dat het volume is begrensd tot 85 dB, wat het luisteren veilig maakt voor jonge oren. Ook handig is dat je er een tweede koptelefoon op kunt aansluiten, zodat kinderen samen kunnen luisteren. Een leuke extra is dat de oorschelpen gepersonaliseerd kunnen worden met een eigen tekening. Kortom we zijn fan!

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-04

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-04

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Voorwaarden

  1. Volume beperkt tot 85 dB conform de EN 50332-normen voor veilig luisteren.