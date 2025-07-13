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Verkrijgbaar in
Superveilig, superleuk!
Laat de kinderen rocken met deze kleurrijke bedrade koptelefoon! Hij is licht, stevig en heeft een volumebegrenzing voor veilig luisteren. Zijn er vriendjes over de vloer? Met Audio Share kunnen kinderen hun koptelefoon aan die van een vriendje koppelen, zodat ze samen kunnen luisteren.
Bedrade on-ear-koptelefoon
Volume beperkt tot 85 dB
Personaliseerbaar. Audio Share
Duurzaam en opvouwbaar
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om veilig te zijn voor jonge oren en het volume is begrensd op 85 dB*. Muziek, tekenfilms, films, educatieve video's: waar ze ook van houden, je kunt gerust zijn in de wetenschap dat ze niet te hard luisteren.
Kleinere oorschelpen met zachte oorkussens zorgen ervoor dat deze lichte hoofdtelefoon comfortabel zit bij kinderen. De gevoerde hoofdband is bovendien eenvoudig verstelbaar voor een perfecte pasvorm en heeft stippen aan de achterkant, zodat kinderen kunnen zien hoe ze de hoofdtelefoon moeten opzetten.
Dankzij het veelkleurige ontwerp valt de hoofdtelefoon op de juiste manier op. Kinderen kunnen hun hoofdtelefoon bovendien personaliseren met hun eigen kunstwerken! Til gewoon het transparante venster van de oorschelp op, voeg hun tekeningen of schilderijen toe en klik het venster weer dicht.
4.7
van 5
23
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Agnessie83
13/07/2025
Nederland
Goeie koptelefoon
Leuke en mooie uitgevoerde koptelefoon, verstelbare hoofdband en draaibare oorkleppen. Buitenkant kan een plaatje in voor de leuk of herkenbaarheid. Plugin heeft een extra stukje voor usb-c of pluginn. Goed geluid en sluit goed aan op het hoofd.
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Date of Use 2025-06-13
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Date of Use 2025-06-13
EdVaZ
13/07/2025
Nederland
Zeer geschikt voor kleine kinderoortjes!
Deze kids koptelefoon voldoet aan onze verwachtingen. Het begrenzen is echt een enorm pluspunt, wij merkten toch wel dat onze kinderen het volume soms net even hoger hadden gezet op een onbewaakt moment wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het model past prima op kleine oortjes, voor de kids met iets grotere oren op jongen leeftijd is ie te klein. Het is daarnaast ook een handzaam model!
Voordelen
Begrenzen, handzaam model
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Date of Use 2025-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Date of Use 2025-06-13
Beekie01e
04/07/2025
Nederland
Stevige, kindvriendelijke koptelefoon met leuke ex
Waar ik heel blij mee ben is dat het volume is begrensd tot 85 dB, wat het luisteren veilig maakt voor jonge oren. Ook handig is dat je er een tweede koptelefoon op kunt aansluiten, zodat kinderen samen kunnen luisteren. Een leuke extra is dat de oorschelpen gepersonaliseerd kunnen worden met een eigen tekening. Kortom we zijn fan!
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Date of Use 2025-06-04
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Date of Use 2025-06-04
Volume beperkt tot 85 dB conform de EN 50332-normen voor veilig luisteren.