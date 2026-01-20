De kwaliteit van het geluid is over het algemeen warm, gedetailleerd en natuurlijk. Je hoort instrumenten en stemmen duidelijk gescheiden, wat fijn is bij muziek en podcasts. Groot frequentiebereik (12 Hz – 35 kHz) en 50 mm drivers zorgen voor een ruim, open geluidsbeeld dat goed past bij rustige luistermomenten Design & comfort De open-achterkant geeft een luchtig, ruimtelijk gevoel bij het luisteren, alsof je dichter bij de muziek zit. De hoofdband en kussens zijn zacht en comfortabel, dus je kunt ze vaak lang dragen zonder irritatie. Retro/stijlvolle look die sommigen mooi vinden, vooral als je van vintage designs houdt. Het grootste nadeel — en wat jij belangrijk vindt — is dat deze hoofdtelefoon niet draadloos is. Je hebt altijd een kabel nodig om muziek of geluid te horen, wat betekent: Je zit vast aan de kabel tijdens luisteren minder vrijheid bewegen. Niet ideaal bij sporten, wandelen of onderweg luisteren. Geen Bluetooth of andere draadloze verbinding.