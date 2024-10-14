Absoluut niet tevreden. De netflix app werkt niet naar behoren. Gergeld verlies van netwerk. Geen deftige kleuren. Focus dient elke keer opnieuw te worden ingesteld bij herstart van het toestel. Geregld freezing (blokjes) van het beeld. Geregeld valt het geluid weg/ komt dan enkel terug na herstart van het toestel. Ik heb het toestel naar een repaircenter in Duitsland gestuurd. Deze beweren geen enkele fout te hebben gevonden. Hiermee ga ik van de veronderstelling uit dat Philips mijn ervaringen als normale eigenschappen beschouwt. Ik heb in het verleden enkel maar goede ervaringen gehad met toestellen van Philips, maar nu is mijn vertrouwen in dit merk ver zoek.