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Screeneo UL5 SmartThuisprojector

SCN355/INT

3.1

| (8) Reviews & awards

Kleine ruimte. Enorm beeld!

De ultra short throw-projector Screeneo UL5 Smart met drie lasers kan op een afstand van slechts enkele centimeters van een muur een Full HD-beeld van 305 cm* projecteren met HDR10 en REC2020-kleurnauwkeurigheid. Vooraf geïnstalleerde apps. Dual-band Wi-Fi en Bluetooth.

Bekijk alle voordelen

Kleine ruimte. Enorm beeld!

  • Ultra short-throw, scherm van 100 inch

  • Full HD met 108% REC2020

  • LuminOS-systeem, ingebouwde apps

  • Ultracompact

Stereoluidsprekers

Stereoluidsprekers

Vergroot uw kijkplezier met de twee geïntegreerde 3W-luidsprekers van de Screeneo UL5 Smart. Ze produceren gebalanceerd geluid, passend bij het beeld, voor een optimale entertainmentervaring. Wilt u grootser geluid? Sluit gewoon uw externe Bluetooth-luidspreker aan op de Screeneo UL5 Smart!

LuminOS-systemen met apps

LuminOS-systemen met apps

Duik in een grenzeloze wereld van entertainment met de Screeneo UL5 Smart, die werkt op ons geavanceerde LuminOS, een op Android gebaseerd systeem. Dit apparaat kunt u direct uit de doos gebruiken en is standaard voorzien van al uw favoriete apps: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ en meer! De wereld van multimedia is nu binnen handbereik dankzij de gebruiksvriendelijke, handige Screeneo UL5 Smart.

Diverse aansluitmogelijkheden

Diverse aansluitmogelijkheden

Profiteer van de talloze aansluitmogelijkheden van de Screeneo UL5 Smart. Met HDMI 2.1-, USB A- en USB-C-aansluitingen, is het aansluiten van apparaten zoals gameconsoles, Apple TV of satellietontvangers een peulenschil. Gebruik de USB A-poort met voeding om moeiteloos een Amazon Fire Stick aan te sluiten. Bovendien voorziet de USB-C-port uw projector van stroom en kunt u er eenvoudig een laptop, smartphone of tablet op aansluiten. Dankzij alle aansluitmogelijkheden geniet u met de Screeneo UL5 Smart in een handomdraai van entertainment.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

8

Reviews & awards

3
2

14/10/2024

Sverige

Sverige

Geverifieerde koper

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Voordelen

Bra bildåtergivning

Nadelen

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Nadelen

None so far

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

19/01/2026

Sverige

Sverige

Lite bättre än bara ok

Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)

Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

Deze review is gemaakt voor Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

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Voorwaarden

  1. De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

  2. De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APPS: Internetverbinding vereist. Er kunnen data- en abonnementskosten in rekening worden gebracht. Apps en gebruikersinterface kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. U moet akkoord gaan met de voorwaarden en het privacybeleid voor gebruik. Sommige services zijn beschikbaar na registratie en aanmelding.