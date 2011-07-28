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Niet meer leverbaar

Philips AventBeker voor peuters

SCF608/01

5

| (1) Beoordeling

Hygiëne onderweg

Leren drinken is heel eenvoudig met de Philips Avent-bekers voor peuters. Dankzij het klikdeksel blijft de tuit altijd schoon, ook onderweg. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Antilek, makkelijk drinken

Hygiëne onderweg

  • 260 ml

  • Drinktuit voor peuters (12m+)

  • Met handvatten

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

Voor extra hygiëne kan de volledige beker worden gesteriliseerd

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

4
3
2
1

28/07/2011

France

France

Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille

Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 