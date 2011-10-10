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Niet meer leverbaar

Philips AventBeker voor peuters

SCF604/11

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Hygiëne onderweg

Deze Philips Avent-beker met snellere toevoer is perfect voor actieve peuters. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken. Met klikdeksel en handige clip voor bevestiging aan een gordel of buggy.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Antilek, voor sneller drinken

Hygiëne onderweg

  • 340 ml

  • 18m+ Sportster-drinktuit

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.

Sneller drinken met bijtvaste tuit

Sneller drinken met bijtvaste tuit

Tuit is bijtvast en maakt sneller drinken mogelijk; de beker heeft een grotere capaciteit voor actieve kleintjes

Klikdeksel houdt drinktuit schoon

Klikdeksel houdt drinktuit schoon

Dankzij het klikdeksel blijft de drinktuit thuis én onderweg altijd hygiënisch schoon.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Beker voor peuters

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Toddler Cup

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF604/11 Toddler Cup

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 