ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto

Nieuw

Shaver series 9000SkinIQ elektr. scheerapparaat SkinIQ voor nat/droog

S9983/95

4.4

| (2429) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.

Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor superieure dichtheid, zelfs op een baard van 5 dagen

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

  • Op huidniveau

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • Pressure Guard-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Tot wel 5 jaar garantie*****

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

2429

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

14/10/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Wat wil je nog meer met dit scheerapparaat?

Het iets langere scheerapparaat ligt heel goed in de hand en scheert geweldig; De kleuren die aangeven of je goed scheert, zijn een welkome aanvulling; de bijgaande uitleg in de vorm van pictogrammen vind ik minder goed.

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-09-02

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-09-02

05/09/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

VERGISSING.

Van lelijke eend tot Rolls Royce. Tot voor kort dacht ik dat het niets uitmaakte welk scheerapparaat je gebruikt, want ieder apparaat haal je baard eraf, of het nu een apparaat was van €20,- of €80,-. WAT EEN VERGISSING!! Nú heb ik geen last meer van een schrale- of licht beschadigde huid, enz. enz.. (alle superlatieven zijn van toepassing).

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-07-10

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-07-10

31/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed scheerapparaat

Scheert goed en glad. Door de lichtgolven zie je of je goed scheert. Opladen is snel. Gemakkelijk in onderhoud

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-07-02

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-07-02

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. versus voorganger Philips 9000-serie

  2. in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen

  3. Vergeleken met niet-gecoat materiaal

  4. Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019

  5. 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​