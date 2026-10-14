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Nieuw
Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.
Op huidniveau
Dual SteelPrecision-mesjes
Pressure Guard-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tot wel 5 jaar garantie*****
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
4.4
van 5
2429
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Douma
14/10/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Wat wil je nog meer met dit scheerapparaat?
Het iets langere scheerapparaat ligt heel goed in de hand en scheert geweldig; De kleuren die aangeven of je goed scheert, zijn een welkome aanvulling; de bijgaande uitleg in de vorm van pictogrammen vind ik minder goed.
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-09-02
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-09-02
Bolle Tom
05/09/2026
Nederland
Geverifieerde koper
VERGISSING.
Van lelijke eend tot Rolls Royce. Tot voor kort dacht ik dat het niets uitmaakte welk scheerapparaat je gebruikt, want ieder apparaat haal je baard eraf, of het nu een apparaat was van €20,- of €80,-. WAT EEN VERGISSING!! Nú heb ik geen last meer van een schrale- of licht beschadigde huid, enz. enz.. (alle superlatieven zijn van toepassing).
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-10
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-10
Van der Vegt
31/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Goed scheerapparaat
Scheert goed en glad. Door de lichtgolven zie je of je goed scheert. Opladen is snel. Gemakkelijk in onderhoud
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-02
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-02
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
versus voorganger Philips 9000-serie
in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen
Vergeleken met niet-gecoat materiaal
Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.