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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Bedwing het licht en trotseer het donker
Trotseer het donker met de Philips Ultinon Pro9200, het toppunt van LED-retrofit-verlichting. Geniet van de kracht van geavanceerde LED-technologie met tot wel 400%* meer helderheid, van een van de meest compacte lampen op de markt.
LED-HL [~H4]
Tot 400% helderder licht
Compatibel met breed machinepark
Hoogwaardige stijl en veiligheid
Verpakking van 2
Onze nieuwste technologie is eenvoudig te installeren. De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke verlichtingstoepassing. Deze nieuwe generatie H4-lampen is volledig opnieuw ontworpen om het omvangrijke oude koellichaam te elimineren en de vorm van halogeenlampen na te bootsen. Ze passen zelfs in de smalste koplampen en bieden bestuurders probleemloze functionaliteit.
Houd controle over het licht op de weg. Onze Philips Ultinon Pro9200-koplampen zijn zorgvuldig ontworpen om uw passie voor autorijden te stimuleren en bieden ongeëvenaarde prestaties en een uitzonderlijk zicht tijdens het rijden, ongeacht de omstandigheden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van een ongeëvenaarde helderheid tot 400% meer dan het wettelijke minimum voor halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.
Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.
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1.0
van 5
1
Beoordeling
locke 07
25/11/2025
Österreich
Geverifieerde koper
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Datum gebruik 2024-10-25
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Datum gebruik 2024-10-25
Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.
Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.
Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.