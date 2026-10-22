Beter zien, beter werken

De ultraslanke Philips oplaadbare LED-inspectielamp is het ideale hulpmiddel voor een snelle inspectie. Het 180° flexibele en krachtige LED-licht neemt alle schaduwen weg. Dankzij de 360° draaibare haak en sterke magneet profiteert u van goede verlichting zonder dat u de lamp hoeft vast te houden.