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Niet meer leverbaar
LPL32X1
Beter zien, beter werken
De ultraslanke Philips oplaadbare LED-inspectielamp is het ideale hulpmiddel voor een snelle inspectie. Het 180° flexibele en krachtige LED-licht neemt alle schaduwen weg. Dankzij de 360° draaibare haak en sterke magneet profiteert u van goede verlichting zonder dat u de lamp hoeft vast te houden.
Hoogwaardige LED
Boost 110 lm/Eco 55 lm
Nieuw 180° flexibel ontwerp
Superslank in zakformaat
De LED-inspectielamp RCH5 heeft een flexibele lamp die maximaal 180° draaibaar is, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien.
Dankzij de verstelbare en uittrekbare haak kunt u deze professionele lamp ophangen, zodat u beide handen vrij hebt voor het werk.
Professionele werklampen van Philips hebben krachtige LED-verlichting voor een intens wit licht en een brede heldere lichtstraal die de duisternis overwint. Het witte licht van 6500 K biedt optimale helderheid en zicht voor visueel comfort zonder extra inspanning.
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