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Niet meer leverbaar

Philips SonicareDiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

HX9361/62

4.3

| (308) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

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4.3

van 5

308

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

09/06/2020

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

einfach zu handhaben, super Ergebnis, auch die Optik ist sehr ansprechend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

Datum gebruik 2019-05-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

Datum gebruik 2019-05-09

15/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great

Love clean with Sonic tootbrush is no 1 for me every day my smile is shine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

Datum gebruik 2021-04-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

Datum gebruik 2021-04-15

29/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love, love, LOVE IT!

I’ve had my sonicare for over a month now and it’s fantastic, it’s had an immediate impact on my oral health from white teeth to less pain. The travel chargeable case is a really great addition too. The simple detachable stand means I’m no longer constantly knocking it over. It’s kinda perfect.

Voordelen

My whole mouth feels and is much healthier.

Nadelen

Non

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

Datum gebruik 2020-07-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush

Datum gebruik 2020-07-29

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