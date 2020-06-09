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Niet meer leverbaar
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4.3
van 5
308
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Pepper2007
09/06/2020
Deutschland
Super Produkt
einfach zu handhaben, super Ergebnis, auch die Optik ist sehr ansprechend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush
Datum gebruik 2019-05-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush
Datum gebruik 2019-05-09
Junix121
15/10/2021
United Kingdom
Great
Love clean with Sonic tootbrush is no 1 for me every day my smile is shine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush
Datum gebruik 2021-04-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush
Datum gebruik 2021-04-15
CanadianGirlInTheUK
29/08/2021
United Kingdom
Love, love, LOVE IT!
I’ve had my sonicare for over a month now and it’s fantastic, it’s had an immediate impact on my oral health from white teeth to less pain. The travel chargeable case is a really great addition too. The simple detachable stand means I’m no longer constantly knocking it over. It’s kinda perfect.
Voordelen
My whole mouth feels and is much healthier.
Nadelen
Non
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush
Datum gebruik 2020-07-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9361/62 Sonic electric toothbrush
Datum gebruik 2020-07-29