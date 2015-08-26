Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HX8255/02
Flost u niet? AirFloss dan!
Als u niet regelmatig flost, is AirFloss de eenvoudigste oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op plekken waar de tandenborstel niet bij kan.
met 3 spuitkoppen
1 spuitkophouder
Reisetui
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flosten, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.
Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.
Prijzen
3.4
van 5
131
Reviews & awards
IGS88
26/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Ideaal voor lastige plaatsen en lekker snel
Ideaal aan de airfloss vind ik dat je er op plaatsen bijkunt die lastig anders te bereiken zijn. Zo heb ik een vulling aan de rand van een kies, dit zorgt ervoor dat ik met flosdraad nauwelijks bij kan en met de airfloss is dat zo opgelost, waar ik vroeger 2 min mee bezig was kan ik nu in een halve minuut doen, waardoor je direct veel vaker goed je tanden schoonmaakt. Top dus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8255/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8255/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Mgmg
21/02/2015
Nederland
Prima produkt !
Deze airfloss is mijn tweede, het is geweldig handzaam overal waar je maar bent. Het enige zwakke punt is de neiging van het apparaat toch wat vocht vast te houden door osmose of zelfs kleine lekkages van buiten naar binnen. Als u het apparaat met de vloeistof (water of listerine voor diabetici etc) vult, wees dan heel voorzichtig en nauwkeurig om niet te knoeien, gebruik een injectiespuit zonder naald. De vloeistof loopt gemakkelijk door de naad in het apparaat als u knoeit, zeker als de airfloss wat ouder wordt of eens flinke schokken of een val heeft ondergaan. Verder perfect!
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8255/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8255/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Rene057
09/01/2015
Nederland
Prima ding ! zou niet willen missen
Ik denk dat ik een van de eerste gebruikers ben van de Airfloss, 13-09-2011, en met dit apparaat los ik problemen op dat ik met een stoker of rager nooit zou kunnen doen. Ik had voorheen nog wel eens last van een geurige adem en moeilijk bereikbare delen van mijn gebit. Achter mijn onderste achterkiezen zit wat ruimte ivm met verstandskiezen. Die liggen bij mij plat en zal een feest worden als dat eruit moeten. Dat is een verzamelplaats van bacteriën dat ik met geen enkel ander hulpmiddel schoon kan houden. Sinds het gebruik van de Airfloss heb ik het keurig in de hand. En zelfs van een ochtendgeur is nauwelijks sprake. Meestal gebruik ik het apparaat elke dag en soms sla ik het een paar dagen over (moe/geen zin) of gebruik ik een gewone tandenstoker na een maaltijd. Maar als ik dat een paar dagen doe merk ik gelijk het verschil en ontstaan er soms tandvlees problemen. Goed merkbaar als je de volgende ochtend wakker wordt. Geen fris gevoel, smaak en geur...... dooie ratten gegeten? :-) Dan pak ik het aan door de Airfloss met Perio-Aid te gebruiken en daarna met de elektrische tandenborstel. (van Oral B). Wellicht dat ik de versie van Philips ga proberen als de Oral B er mee stopt. Kortom, de Airfloss zou ik niet willen missen. Ik lees over veel technische problemen maar gelukkig heb ik daar nauwelijks last van. Af en toe werkt de Floss knop niet altijd mee en dan gaat het weer een tijdje goed en de batterij moet ik wat sneller opladen. Wat betreft het reservoir, dat is genoeg voor 1 Flos sessie. Ik heb daar geen problemen mee. Waar ik nu over nadenk is de kalkaanslag. Dat begint nu zichtbaar te worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8255/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8255/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
dan alleen handmatig poetsen