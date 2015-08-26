Ik denk dat ik een van de eerste gebruikers ben van de Airfloss, 13-09-2011, en met dit apparaat los ik problemen op dat ik met een stoker of rager nooit zou kunnen doen. Ik had voorheen nog wel eens last van een geurige adem en moeilijk bereikbare delen van mijn gebit. Achter mijn onderste achterkiezen zit wat ruimte ivm met verstandskiezen. Die liggen bij mij plat en zal een feest worden als dat eruit moeten. Dat is een verzamelplaats van bacteriën dat ik met geen enkel ander hulpmiddel schoon kan houden. Sinds het gebruik van de Airfloss heb ik het keurig in de hand. En zelfs van een ochtendgeur is nauwelijks sprake. Meestal gebruik ik het apparaat elke dag en soms sla ik het een paar dagen over (moe/geen zin) of gebruik ik een gewone tandenstoker na een maaltijd. Maar als ik dat een paar dagen doe merk ik gelijk het verschil en ontstaan er soms tandvlees problemen. Goed merkbaar als je de volgende ochtend wakker wordt. Geen fris gevoel, smaak en geur...... dooie ratten gegeten? :-) Dan pak ik het aan door de Airfloss met Perio-Aid te gebruiken en daarna met de elektrische tandenborstel. (van Oral B). Wellicht dat ik de versie van Philips ga proberen als de Oral B er mee stopt. Kortom, de Airfloss zou ik niet willen missen. Ik lees over veel technische problemen maar gelukkig heb ik daar nauwelijks last van. Af en toe werkt de Floss knop niet altijd mee en dan gaat het weer een tijdje goed en de batterij moet ik wat sneller opladen. Wat betreft het reservoir, dat is genoeg voor 1 Flos sessie. Ik heb daar geen problemen mee. Waar ik nu over nadenk is de kalkaanslag. Dat begint nu zichtbaar te worden.