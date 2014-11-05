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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFlossTussen de tanden, oplaadbaar

HX8111/02

3.7

| (774) Reviews & awards

Philips AirFloss - Een gemakkelijkere manier om te flossen

Als u van flossen geen dagelijkse routine hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd. De Philips Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Bekijk alle voordelen

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Philips AirFloss - Een gemakkelijkere manier om te flossen

  • Oplaadbaar

  • met 1 spuitkop

Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop

Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop

De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

774

Reviews & awards

05/11/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstekend apparaat

ik hoop echter dat de Sonicare Airfloss het blijft doen. De vorige is 1 x vervangen en vervolgens ook defect geraakt binnen 2 jaar!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

12/02/2014

Nederland

Nederland

geweldig fijn apparaat.

Het is echt een aanvulling op je tandenborstel. Het geeft een lekker fris gevoel als je het met mondwater vult, en tussendoor ook nog even gebruikt. Ga hem heel vaak gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

09/11/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Makkelijk in gebruik en snel

Het werkt wel goed en erg gemakkelijk . Min puntje is het water elke keer bijvullen en 6 x drukken voor dat de druk weer goed is. het zou makkelijk dat er meer water in zou kunnen dit vind ik vervelend aan dit product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met een gewone tandenborstel