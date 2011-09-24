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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCareSonische, elektrische tandenborstel

HX6982/03

4.1

| (48) Reviews & awards

Grondige reiniging

De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Sonicare FlexCare van Philips die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Grondige reiniging

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

48

Reviews & awards

24/09/2011

Nederland

Nederland

Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.

Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

24/09/2011

Nederland

Nederland

Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.

Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel

31/03/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Für mich die beste E Zahnbürste

Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 