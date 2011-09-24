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Niet meer leverbaar
HX6982/03
Grondige reiniging
De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Sonicare FlexCare van Philips die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.
3 standen
2 opzetborstels
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
4.1
van 5
48
Reviews & awards
ymkjebosma
24/09/2011
Nederland
Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.
Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
Schoneretanden
24/09/2011
Nederland
Prima tandenborstel. Heerlijk schoon poets resultaat.
Deze tandenborstel bevalt erg goed. De batterij houdt het lang vol, gaat ook niet minder snel bewegen als de batterij bijna leeg is. Op volle kracht tot het einde.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982 Oplaadbare, sonische tandenborstel
franki0110
31/03/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Für mich die beste E Zahnbürste
Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.