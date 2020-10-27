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  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai
  • Glad en glanzend haar in een handomdraai

Niet meer leverbaar

EssentialStraightener

HP8321/00

4.3

| (41) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

Glad en glanzend haar in een handomdraai

Lange toermalijn-keramische platen speciaal ontworpen voor eenvoudig en snel stylen.

Bekijk alle voordelen

Glad en glanzend haar in een handomdraai

  • Toermalijn-keramische buitenlaag

  • Platen van 100 mm

  • Stylingtemperatuur van 210 °C

Toermalijn-keramische platen

Toermalijn-keramische platen

Toermalijn-keramische platen glijden soepel door het haar, voor een glanzend, pluisvrij resultaat.

Platen van 100 mm voor snel en eenvoudig ontkrullen

Platen van 100 mm voor snel en eenvoudig ontkrullen

De langere platen van 100 mm zorgen voor beter contact met het haar waardoor je sneller en gemakkelijker het perfecte steile resultaat bereikt.

Stylingtemperatuur van 210 °C voor glad haar

Stylingtemperatuur van 210 °C voor glad haar

Dankzij de hoge temperatuur kun je de stijl van je kapsel veranderen, voor de perfecte look waarnaar je op zoek bent.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

41

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Voordelen

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Nadelen

Aucun

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Voordelen

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Nadelen

Pas de pochette

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Voordelen

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Nadelen

Aucun pour moi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

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