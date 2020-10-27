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Niet meer leverbaar
Glad en glanzend haar in een handomdraai
Lange toermalijn-keramische platen speciaal ontworpen voor eenvoudig en snel stylen.
Toermalijn-keramische buitenlaag
Platen van 100 mm
Stylingtemperatuur van 210 °C
Toermalijn-keramische platen glijden soepel door het haar, voor een glanzend, pluisvrij resultaat.
De langere platen van 100 mm zorgen voor beter contact met het haar waardoor je sneller en gemakkelijker het perfecte steile resultaat bereikt.
Dankzij de hoge temperatuur kun je de stijl van je kapsel veranderen, voor de perfecte look waarnaar je op zoek bent.
4.3
van 5
41
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Morgane.l36
27/10/2020
France
Onderdeel van promotie
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Voordelen
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Nadelen
Aucun
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Onderdeel van promotie
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Voordelen
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Nadelen
Pas de pochette
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Onderdeel van promotie
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Voordelen
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Nadelen
Aucun pour moi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21