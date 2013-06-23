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Niet meer leverbaar
Supersnel glad voor wekenlang resultaat
Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!
Luxe epileerset
Draadloos
Gebruik deze snoerloze epilator waar u maar wilt. Maximaal 40 minuten snoerloos epileren, snel opladen in 1 uur.
Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces
4.5
van 5
35
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Mario500
23/06/2013
Nederland
Apparaat werkt prettig, vooral t lampje is een waardevolle functie!
Gemakkelijk met en zonder snoer te gebruiken. Door het lampje zie je goed waar je wel en niet geweest bent. Laadt snel op, lang snoer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat
jeannettel
15/10/2011
Nederland
eindelijk zonder pijn
Wat een heerlijke ontharingsset en bijna geheel pijnloos! En overal te gebruiken doordat ie snoerloos is Aanradertje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat
alja
09/10/2011
Nederland
dit produkt doet wat het beloofd en is heel gebruiksvriendelijk
ik gebruik dit produkt vooral voor epileren, daarvoor voldoet het uitstekend. het is minder pijnlijk als ik met andere aparaten heb meegemaakt, maar wel effectief. zowel bij het scheren als bij het epileren is het lampje erg handig, zo kun je geen haartjes over het hoofd zien.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat