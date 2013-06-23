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Niet meer leverbaar

SatinPerfectEpileerapparaat

HP6578/00

4.5

| (35) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!

Bekijk alle voordelen

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

  • Luxe epileerset

  • Draadloos

Maximaal 40 minuten snoerloos epileren, snel opladen in 1 uur

Maximaal 40 minuten snoerloos epileren, snel opladen in 1 uur

Gebruik deze snoerloze epilator waar u maar wilt. Maximaal 40 minuten snoerloos epileren, snel opladen in 1 uur.

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten

Vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

35

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2

23/06/2013

Nederland

Nederland

Apparaat werkt prettig, vooral t lampje is een waardevolle functie!

Gemakkelijk met en zonder snoer te gebruiken. Door het lampje zie je goed waar je wel en niet geweest bent. Laadt snel op, lang snoer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat

15/10/2011

Nederland

Nederland

eindelijk zonder pijn

Wat een heerlijke ontharingsset en bijna geheel pijnloos! En overal te gebruiken doordat ie snoerloos is Aanradertje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

dit produkt doet wat het beloofd en is heel gebruiksvriendelijk

ik gebruik dit produkt vooral voor epileren, daarvoor voldoet het uitstekend. het is minder pijnlijk als ik met andere aparaten heb meegemaakt, maar wel effectief. zowel bij het scheren als bij het epileren is het lampje erg handig, zo kun je geen haartjes over het hoofd zien.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6578/00 Epileerapparaat

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