Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HP6572/00
Supersnel glad voor wekenlang resultaat
Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!
Epileren en modelleren
Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces
Ingebouwde Opti-light verlicht zelfs de allerfijnste haartjes
3.6
van 5
8
Reviews & awards
Milua
20/05/2012
Italia
PERFETTO di nome e di fatto.
E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator
goed
26/09/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat
EffGee
11/10/2011
United Kingdom
Great for 1st time Epilators!
I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator