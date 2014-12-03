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SatinSoftEpileerapparaat

HP6521/01

4.2

| (29) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Geniet van een zijdezachte huid

De Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen trekken en maximaliseert hygiëne. Nat en droog te gebruiken voor een comfortabel gebruik onder de douche. Inclusief een kap voor gevoelige zones.

Bekijk alle voordelen

Epilator met het SkinPerfect-systeem

Geniet van een zijdezachte huid

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Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene borstelharen voor optimale hygiëne, past perfect in uw hand voor optimaal gebruik in iedere situatie en kan nat en droog worden gebruikt.

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces.

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.

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4.2

van 5

29

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2

03/12/2014

België

België

tres bon produit je conseille

j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/01 Épilateur

05/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I love this product, very easy to use and de result is fantastic.

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Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

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Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

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Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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