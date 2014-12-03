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Geniet van een zijdezachte huid
De Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen trekken en maximaliseert hygiëne. Nat en droog te gebruiken voor een comfortabel gebruik onder de douche. Inclusief een kap voor gevoelige zones.
SkinCare-systeem
Wet & Dry
Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene borstelharen voor optimale hygiëne, past perfect in uw hand voor optimaal gebruik in iedere situatie en kan nat en droog worden gebruikt.
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces.
Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.
4.2
van 5
29
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja, ik raad dit product aan
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Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Ja, ik raad dit product aan
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Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja, ik raad dit product aan
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