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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Wekenlang een perfect gladde huid
Een aangename kennismaking met epileren! Met dit nieuwe Philips-systeem verwijdert u haartjes vanaf de wortel. Uw huid blijft wekenlang zijdezacht en niet slechts een paar dagen. Inclusief unieke accessoires voor optimale resultaten.
Sensitive
De hypoallergene schijven zorgen bovendien voor optimale hygiëne.
Het hoofd kan worden afgenomen en schoongemaakt onder de kraan voor betere hygiëne
Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum en verzacht de huid na het epileren
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
laurie3
12/11/2012
United Kingdom
Not as painful as you might think
This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator
Aylin
15/09/2011
United Kingdom
Philips epilator
Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator