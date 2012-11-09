Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
Niet meer leverbaar
Uniek keramisch epileersysteem van Philips
Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem, zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren. De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.
Roze
De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.
Volgt de lichaamscontouren voor een maximale pijnvermindering tijdens het epileren en een onmiddellijk koelend en verlichtend effect na het epileren.
Werkt met de huidkoeler zodat het epileren wordt verzacht.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Miemel
09/11/2012
België
Geverifieerde koper
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu