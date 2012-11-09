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Niet meer leverbaar

Satinelle IceEpileerapparaat

HP6492/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Uniek keramisch epileersysteem van Philips

Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem, zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren. De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.

Bekijk alle voordelen

IJs en massage voor een aangenamere ontharing

Uniek keramisch epileersysteem van Philips

  • Roze

Opzetbare ijskoeler

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.

Meebewegend koelhoofd

Volgt de lichaamscontouren voor een maximale pijnvermindering tijdens het epileren en een onmiddellijk koelend en verlichtend effect na het epileren.

Geïntegreerd massagesysteem

Werkt met de huidkoeler zodat het epileren wordt verzacht.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

09/11/2012

België

België

Geverifieerde koper

Gebruiksvriendelijk

Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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