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Niet meer leverbaar
HP6368/00
Hard tegen haar, zacht voor uw huid
De Philips Double Contour Sensitive-ladyshave is ontworpen voor de vrouw van nu. Deze innovatieve ladyshave met dubbel scheerblad beschermt uw huid terwijl u deze prachtig glad scheert
4-in-1 ladyshave
Wet & Dry
De hypoallergene gouden scheerbladen voorkomen irritatie en allergische reacties op uw huid
Geïntegreerde aloë-verastrip zorgt voor betere hydratatie van de huid, voor een comfortabele, veilige scheerbeurt
Geeft aan dat de batterij bijna leeg is en waarschuwt u om het apparaat op te laden voor de volgende scheerbeurt
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2.9
van 5
64
Reviews & awards
coirmi2
22/07/2013
Nederland
Prima scheerapparaat
Prima scheerapparaat, alleen mesjes scheren toch nog net iets beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
IngvB
21/07/2013
Nederland
Dit produkt voldoet uitstekend!
Ik ben vol lof over het apparaat. Hij is makkelijk in het gebruik , goed handsaam. Het uiterlijk is goed gekozen. Kortom, ik ben buitengewoon tevrden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Betsy
21/07/2013
Nederland
Dit produkt voldoet uitstekend!
Ik ben vol lof over het apparaat. Hij is makkelijk in het gebruik , goed handsaam. Het uiterlijk is goed gekozen. Kortom, ik ben buitengewoon tevrden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6368/00 Ladyshave Sensitive
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