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SENSEO® Cappuccino Select Koffiepadmachine
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD7853/61
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Cappuccino Select Coffee pod machine
Alles (7)
Procedure (1)
Hoe vaak moet ik mijn Senseo® ontkalken?
Zijn de materialen in SENSEO® koffiezetapparaten veilig?
Waar vind ik onderdelen of accessoires voor de SENSEO®?
Welke onderdelen van mijn SENSEO® zijn vaatwasmachinebestendig?
Welke espressopadhouder heb ik nodig voor mijn SENSEO®?
1-kops padhouder
Espresso-padhouder
Melkslang
Plateau
Ontkalkingsaccessoire
Koffiecollector
Tuitdeksel
Koffietuit
Plateaudeksel
2-kops padhouder
Het SENSEO® calc-lampje gaat niet uit het onkalken
Mijn SENSEO® zet minder koffie dan voorheen
Het indicatielampje van mijn SENSEO® koffiezetapparaat knippert
Mijn SENSEO® koffiezetapparaat lekt
Ik kan het deksel van mijn SENSEO® koffiezetapparaat niet openen