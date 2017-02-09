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  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
  • De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!

Niet meer leverbaar

SENSEO® Cappuccino SelectKoffiepadmachine

HD7853/61

3.7

| (275) Reviews & awards

De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!

Met het SENSEO® Cappuccino Select-koffiezetapparaat maakt u een heerlijke cappuccino met verse melk. De geïntegreerde melkopschuimer stoomt de melk voor een romige schuimlaag. Geniet in een handomdraai van een heerlijke cappuccino of een kop zwarte koffie van SENSEO®!

Bekijk alle voordelen

Koffiezetapparaat met geïntegreerde melkopschuimer

De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!

  • Cappuccino met verse melk

  • Diepzwart

  • Geïntegreerde melkopschuimer

  • Easy-Clean-functie

Heerlijke cappuccino gemaakt met een vers laagje melkschuim

Heerlijke cappuccino gemaakt met een vers laagje melkschuim

Geniet van een heerlijke SENSEO® cappuccino: een zalige combinatie van koffie en verse melk. Elk kopje heeft een romig melkschuimlaagje, net zoals in een grand café!

Geïntegreerde melkopschuimer voor het romigste melkschuimlaagje

Geïntegreerde melkopschuimer voor het romigste melkschuimlaagje

De unieke gepatenteerde melkopschuimer produceert gestoomde melk voor een prachtige romige schuimlaag. Giet verse melk in het melkreservoir, druk op de knop en geniet op een eenvoudige, handige manier van perfect gemaakte dranken met melkschuim.

Koffie met één druk op de knop

Koffie met één druk op de knop

Met deze koffiepadmachine kunt u eenvoudig een of twee koppen koffie bereiden met één druk op de knop.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

275

Reviews & awards

09/02/2017

Nederland

Nederland

prima produkt

Maar... Wij hebben sinds kort geen vaatmachine meer en dus gaan de onderdelen van het melkbakje in de afwas maar het wordt niet goed schoon. Heeft iemand een tip ?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat

09/02/2017

Nederland

Nederland

prima produkt

Maar... Wij hebben sinds kort geen vaatmachine meer en dus gaan de onderdelen van het melkbakje in de afwas maar het wordt niet goed schoon. Heeft iemand een tip ?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat

17/08/2016

Nederland

Nederland

Goede schuimlaag bij de cappucino!

Ook de varianten, gewone koffie latte e.d. prima! Al zeker vier jaar in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat

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