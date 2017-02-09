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Niet meer leverbaar
HD7853/61
De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!
Met het SENSEO® Cappuccino Select-koffiezetapparaat maakt u een heerlijke cappuccino met verse melk. De geïntegreerde melkopschuimer stoomt de melk voor een romige schuimlaag. Geniet in een handomdraai van een heerlijke cappuccino of een kop zwarte koffie van SENSEO®!
Cappuccino met verse melk
Diepzwart
Geïntegreerde melkopschuimer
Easy-Clean-functie
Geniet van een heerlijke SENSEO® cappuccino: een zalige combinatie van koffie en verse melk. Elk kopje heeft een romig melkschuimlaagje, net zoals in een grand café!
De unieke gepatenteerde melkopschuimer produceert gestoomde melk voor een prachtige romige schuimlaag. Giet verse melk in het melkreservoir, druk op de knop en geniet op een eenvoudige, handige manier van perfect gemaakte dranken met melkschuim.
Met deze koffiepadmachine kunt u eenvoudig een of twee koppen koffie bereiden met één druk op de knop.
3.7
van 5
275
Reviews & awards
Mookertje
09/02/2017
Nederland
prima produkt
Maar... Wij hebben sinds kort geen vaatmachine meer en dus gaan de onderdelen van het melkbakje in de afwas maar het wordt niet goed schoon. Heeft iemand een tip ?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat
Jannaebo
09/02/2017
Nederland
prima produkt
Maar... Wij hebben sinds kort geen vaatmachine meer en dus gaan de onderdelen van het melkbakje in de afwas maar het wordt niet goed schoon. Heeft iemand een tip ?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat
Wimaro
17/08/2016
Nederland
Goede schuimlaag bij de cappucino!
Ook de varianten, gewone koffie latte e.d. prima! Al zeker vier jaar in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cappuccino Select HD7853/60 Koffiezetapparaat