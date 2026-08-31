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FM64FD05E/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke VIVID-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
64 GB
Vivid-editie 2.0
3 stuks
Dankzij de opslagcapaciteit van 64 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.