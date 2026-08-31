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Niet meer leverbaar

SSD

FM51SS050P/00

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

Bekijk alle voordelen

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 512 GB

  • Solid State Drive

Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

Automatische compressie van alle bestanden bespaart ruimte

Bespaar ruimte met automatische compressie van alle bestanden die u op de USB Flash Drive zet

Technische specificaties

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