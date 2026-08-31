ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van verpakking
  • Foto van verpakking

SSD

FM25SS130B/00

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips interne drive SSD - SATA III 2.5" maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

Bekijk alle voordelen

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 250 GB

  • Solid State Drive

Razendsnelle SSD voor gegevensoverdracht

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, wordt de vervelende wachttijd aanzienlijk verminderd door de high-speed gegevensoverdrachtsnelheden van de solid-state drive (SSD) van Philips.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen