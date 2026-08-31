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Niet meer leverbaar

SSD

FM25SS050P/00

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

Bekijk alle voordelen

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 256 GB

  • Solid State Drive

Bestandssynchronisatie tussen volledige PC en UFD

Met bestandssynchronisatie van alle bestanden op uw PC kunt u uw documenten overal met slechts enkele muisklikken openen en bewerken.

Automatische compressie van alle bestanden bespaart ruimte

Bespaar ruimte met automatische compressie van alle bestanden die u op de USB Flash Drive zet

Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

Technische specificaties

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