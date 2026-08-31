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Niet meer leverbaar
FM25SS050P/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
256 GB
Solid State Drive
Met bestandssynchronisatie van alle bestanden op uw PC kunt u uw documenten overal met slechts enkele muisklikken openen en bewerken.
Bespaar ruimte met automatische compressie van alle bestanden die u op de USB Flash Drive zet
De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.
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