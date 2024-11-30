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        USB-flashdrive

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Beoordeling

        Klein, licht en overal te gebruiken

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Pico-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Klein, licht en overal te gebruiken

        • 128 GB

        • Pico-editie 2.0

        Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

        Slank en licht design

        Slank en licht design. Met dit compacte, stijlvolle design kunt u gegevens overal mee naartoe nemen. Houd uw multimediabestanden en documenten altijd bij de hand wanneer u ze nodig hebt.

        Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Technische specificaties

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        Recensies

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        2.0

        van 5

        1

        Beoordeling

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Geverifieerde koper

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Voordelen

        -

        Nadelen

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Deze review is gemaakt voor FM12FD85B USB-flashdrive

        Datum gebruik 2024-10-30

        Deze review is gemaakt voor FM12FD85B USB-flashdrive

        Datum gebruik 2024-10-30

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