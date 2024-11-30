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FM12FD85B/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Pico-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
128 GB
Pico-editie 2.0
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
Slank en licht design. Met dit compacte, stijlvolle design kunt u gegevens overal mee naartoe nemen. Houd uw multimediabestanden en documenten altijd bij de hand wanneer u ze nodig hebt.
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens
2.0
van 5
1
Beoordeling
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Voordelen
-
Nadelen
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Deze review is gemaakt voor FM12FD85B USB-flashdrive
Datum gebruik 2024-10-30
Deze review is gemaakt voor FM12FD85B USB-flashdrive
Datum gebruik 2024-10-30