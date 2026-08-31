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SSD

FM02SS030P/00

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

Razendsnelle SSD voor gegevensoverdracht

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, wordt de vervelende wachttijd aanzienlijk verminderd door de high-speed gegevensoverdrachtsnelheden van de solid-state drive (SSD) van Philips.

Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

Technische specificaties

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