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85126SYS1
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Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.
Type lamp: D2R
Verpakking van 1
85 V, 35W
Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.
Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.
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