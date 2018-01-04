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Niet meer leverbaar
Veiligheid boven alles met helderdere lampen
Een krachtige straal die het uiterste haalt uit het licht: X-tremeVision gen2 is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Xenon-technologie. Deze hoogwaardige lampen vergroten uw zichtbaarheid op de weg, waardoor u veiliger en comfortabeler kunt rijden.
Type lamp: D3S
Verpakking van 1
42 V, 35W
Xenon X-tremeVision gen2-lampen zijn voorzien van Philips Xenon-technologie voor ultieme prestaties. Dankzij een langere lichtstraal en tot 150% meer zicht¹ helpen X-tremeVision gen2-lampen u obstakels eerder op te merken, zodat u op tijd kunt reageren. Dankzij het verbeterde perifere zicht bent u zich meer bewust van potentiële gevaren langs de weg, zoals voetgangers of naderende kruisingen. Deze lampen verlichten helder alle hobbels, bochten en gevaren op de weg, zodat ze perfect zijn voor de meest veeleisende bestuurders en de meest uitdagende omstandigheden op de weg.
Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.
Alleen krachtige koplampen is niet genoeg; ook optische precisie is belangrijk. De Xenon X-tremeVision gen2-lampen hebben de meest nauwkeurige lichtboogtechnologie, uitgelijnd op 150-350 µm. Hierdoor verlichten ze de weg precies daar waar u dat nodig hebt, zonder tegenliggers te verblinden.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
MOLLIOLLI
04/01/2018
Suomi
Valoa pimeyteen..
Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo