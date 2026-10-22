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27M2N3500NF/00
Verbreed je gaminghorizon
Deze 27-inch IPS Evnia-monitor zorgt voor scherpe beelden tijdens het gamen. Dankzij de vernieuwingsfrequentie van 170Hz en 0.5ms Smart MBR kun je rekenen op heldere beelden en een hoogwaardige, complete game-ervaring.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Je speelt intense, competitieve games. Je verlangt een scherm met vertragingsvrije, ultrasoepele beelden. Dit Philips-scherm vernieuwt het schermbeeld tot 170 keer per seconde, aanzienlijk sneller dan een standaardscherm. Bij een lagere framesnelheid kunnen vijanden van de ene naar de andere plek op het scherm lijken te springen, waardoor ze moeilijk te raken zijn. Met een framesnelheid van 170Hz krijg je die cruciale ontbrekende beelden op het scherm te zien, waardoor bewegingen van vijanden ultrasoepel worden weergegeven en je ze eenvoudig als doelwit kunt nemen. Met een ultralage invoervertraging en zonder tearing is dit Philips-scherm je perfecte gamingpartner
Invoervertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het zien van het resultaat op het scherm. Een lage invoervertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht via uw apparaten en de weergave ervan op de monitor. Dit verbetert met name de ervaring bij videogames waarin snelle reflexen cruciaal zijn, wat vooral belangrijk is voor spelers van snelle, competitieve games.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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Recensies
Zorg er voor de beste uitvoerprestaties altijd voor dat je grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Responstijdwaarde gelijk aan SmartResponse
Adobe RGB- en DCI-P3-dekking gebaseerd op CIE1976, sRGB-gebied gebaseerd op CIE1931, NTSC-gebied gebaseerd op CIE1976.
Smart MBR past de helderheid aan om onscherpte te verminderen. Daarom kan de helderheid niet worden aangepast wanneer Smart MBR is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de led-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, wat een merkbare verandering in helderheid kan veroorzaken
Smart MBR is een voor gaming geoptimaliseerde modus. Het inschakelen van Smart MBR kan merkbare schermflikkering veroorzaken. Het wordt aanbevolen deze functie uit te schakelen wanneer je de gamingfunctie niet gebruikt
Deze monitor is ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd: de behuizing van de monitor bestaat voor 85% uit gerecycled plastic afkomstig van consumentenafval.
De producten en accessoires in deze folder kunnen per land en regio verschillen.
De monitor kan er anders uitzien dan op de productafbeeldingen.