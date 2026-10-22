Vernieuwingsfrequenties van 170Hz voor ultrasoepele, schitterende beelden

Je speelt intense, competitieve games. Je verlangt een scherm met vertragingsvrije, ultrasoepele beelden. Dit Philips-scherm vernieuwt het schermbeeld tot 170 keer per seconde, aanzienlijk sneller dan een standaardscherm. Bij een lagere framesnelheid kunnen vijanden van de ene naar de andere plek op het scherm lijken te springen, waardoor ze moeilijk te raken zijn. Met een framesnelheid van 170Hz krijg je die cruciale ontbrekende beelden op het scherm te zien, waardoor bewegingen van vijanden ultrasoepel worden weergegeven en je ze eenvoudig als doelwit kunt nemen. Met een ultralage invoervertraging en zonder tearing is dit Philips-scherm je perfecte gamingpartner