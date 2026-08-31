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24M2N3200S/01
Verbreed uw gamehorizon
Game met ultieme precisie en een snelheid van 180 Hz op deze Fast IPS-monitor. Met de scherpe HDR-beeldkwaliteit en Full HD-resolutie garandeert deze monitor een uitstekende algehele game-ervaring.
Evnia 3000
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit beeldscherm vernieuwt beelden tot 180 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, waardoor deze moeilijk te raken is. Met een framesnelheid van 180 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.
Invoervertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het zien van het resultaat op het scherm. Een lage invoervertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht via uw apparaten en de weergave ervan op de monitor. Dit verbetert met name de ervaring bij videogames waarin snelle reflexen cruciaal zijn, wat vooral belangrijk is voor spelers van snelle, competitieve games.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Recensies
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Responstijdwaarde gelijk aan SmartResponse
Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
Adobe RGB- en DCI-P3-dekking gebaseerd op CIE1976, sRGB-bereik gebaseerd op CIE1931, NTSC-bereik gebaseerd op CIE1976.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.