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12972RGTB1
Ongelooflijke prestaties van een lamp voor op de weg
Als u houdt van autorijden, laat dan de Philips RacingVision GT200-autolampen uw rijervaring intensiveren. Tot 200% helderder licht dat meer dan 80 meter verder schijnt betekent beter zicht en snellere reacties voor een spannendere rit.
Type lamp: H7
12 V, 55W
Tot 200% helderder licht¹
Verlengde lichtbundel op de weg
Aantal lampen: 1
De Philips RacingVision GT200 levert de beste prestaties in ons portfolio en biedt de superheldere zichtbaarheid van een rally-lamp in een formaat dat geschikt is voor de openbare weg. Ervaar de haarscherpe helderheid van tot wel 200% helderder licht¹. Het geoptimaliseerde lampontwerp zorgt voor een hogere verlichtingssterkte voor een beter zicht op de weg, waardoor uw rit veiliger en spannender wordt.
Met zijn ultrahoogwaardige straal die 80 meter verder² schijnt dan het wettelijke minimum, kunt u met de Philips RacingVision GT200 meer van de weg zien. Merk potentiële gevaren sneller op, reageer sneller en houd uw auto probleemloos op de weg. Dit alles leidt tot een veiligere en tevreden rijervaring.
Philips RacingVision GT200-koplampen zijn ECE-goedgekeurd voor de weg. Prestatiegerichte bestuurders genieten van een heldere, levendige en wettelijk goedgekeurde lamp die voldoet aan de relevante voorschriften.
Prijzen
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
¹ Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.
² Extra veiligheidsafstand vergeleken met de lichtbundel tot het afgeleide minimum na ECE-regelgeving, gebaseerd op 1 lux. Verste afstand van de auto.