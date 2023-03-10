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RacingVision GT200Hoge prestaties

12972RGTB1

3.8

| (296) Reviews & awards

3 Prijzen

Ongelooflijke prestaties van een lamp voor op de weg

Als u houdt van autorijden, laat dan de Philips RacingVision GT200-autolampen uw rijervaring intensiveren. Tot 200% helderder licht dat meer dan 80 meter verder schijnt betekent beter zicht en snellere reacties voor een spannendere rit.

Bekijk alle voordelen

Verbeter uw rijgedrag met onze verlichting

Ongelooflijke prestaties van een lamp voor op de weg

  • Type lamp: H7

  • 12 V, 55W

  • Tot 200% helderder licht¹

  • Verlengde lichtbundel op de weg

  • Aantal lampen: 1

Ervaar een grote verandering in zichtbaarheid en rijplezier

De Philips RacingVision GT200 levert de beste prestaties in ons portfolio en biedt de superheldere zichtbaarheid van een rally-lamp in een formaat dat geschikt is voor de openbare weg. Ervaar de haarscherpe helderheid van tot wel 200% helderder licht¹. Het geoptimaliseerde lampontwerp zorgt voor een hogere verlichtingssterkte voor een beter zicht op de weg, waardoor uw rit veiliger en spannender wordt.

Opvallende lichtbundel die tot 80 meter verder schijnt(2)

Met zijn ultrahoogwaardige straal die 80 meter verder² schijnt dan het wettelijke minimum, kunt u met de Philips RacingVision GT200 meer van de weg zien. Merk potentiële gevaren sneller op, reageer sneller en houd uw auto probleemloos op de weg. Dit alles leidt tot een veiligere en tevreden rijervaring.

Hoogwaardige verlichting goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg

Philips RacingVision GT200-koplampen zijn ECE-goedgekeurd voor de weg. Prestatiegerichte bestuurders genieten van een heldere, levendige en wettelijk goedgekeurde lamp die voldoet aan de relevante voorschriften.

Technische specificaties

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Prijzen

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Recensies

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3.8

van 5

296

Reviews & awards

10/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Voordelen

scherp en helder licht

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

20/02/2017

Nederland

Nederland

Echt veel licht!

Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

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Voorwaarden

  1. ¹ Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.

  2. ² Extra veiligheidsafstand vergeleken met de lichtbundel tot het afgeleide minimum na ECE-regelgeving, gebaseerd op 1 lux. Verste afstand van de auto.