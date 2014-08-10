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Niet meer leverbaar

ColorVisionGroene autolamp

12342CVPGS2

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Creëer een nieuwe stijl met licht

ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.

Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 60/55W

Een nieuwe coatingtechnologie voegt een kleurrijk tintje toe aan uw autoverlichting

Een nieuwe coatingtechnologie voegt een kleurrijk tintje toe aan uw autoverlichting

Dankzij een speciale coating op de lampen voegt Philips ColorVision een kleurtint toe aan verlichting die in overeenstemming met de Europese voorschriften is. Zo kunt u uw rijbeleving aanpassen terwijl u nog steeds veilig wit licht projecteert.

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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