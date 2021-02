Facts & figures Philips COVID-19 Portaal Januari 2021

In totaal:



is er ruim 4400 keer ingelogd op het portaal;

hebben 68 ziekenhuizen één of meer patiënten, beelden en/of documenten geregistreerd en/of beelden en documenten bekeken of gedownload;

zijn er ruim 3100 (radiologische) studies en 10.000 documenten (inclusief toestemming) geregistreerd;

zijn er ruim 73.000 query transacties uitgevoerd.



De top drie van meest actieve huizen wordt gevormd door het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland (regio Zuid-West Nederland), het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (regio Brabant) en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel (regio West). Ook andere ziekenhuizen uit deze drie regio’s zijn vertegenwoordigd in de eerdergenoemde 30%. Dit beeld past bij de overzichten die het LCPS op haar website publiceert.



In de afgelopen maanden was de meest gehoorde bezwaar dat het niet altijd duidelijk was of de beschikbaar gestelde patiëntinformatie ook daadwerkelijk was aangekomen. Ziekenhuizen blijken onderling moeite te hebben om de juiste contactpersonen te vinden om hierover te kunnen communiceren. Daar waar in de eerste corona periode de ziekenhuizen elkaar goed wisten te vinden is dat in deze tweede periode minder goed gegaan. Dit geeft nog maar weer eens aan dat zonder heldere onderlinge afspraken de inzet van technologie alleen niet voldoende is. Met een mogelijke “derde golf” op komst is dit een aandachtspunt voor de ziekenhuizen.



Een andere constatering is dat er nog altijd ruimte is voor optimalisatie van de processen rondom het gebruik van het COVID-19 Portaal. Deels betreft dat verdere technische integratie van het portaal in de ict-infrastructuur van het ziekenhuis. Deels betreft dat verbeteringen van de werkprocessen en interne afstemming rondom het portaal.



Er liggen op dit moment een aantal concrete plannen klaar om het COVID-19 Portaal verder te integreren met de bestaande Philips “XDSCloud” dienstverlening. Voor ziekenhuizen die gebruik maken van deze dienst werken we aan een mogelijkheid het portaal te koppelen aan hun eigen XDS-infrastructuur zodat bestaande PACS en EPD koppelingen kunnen worden hergebruikt. Daarnaast werken we samen met andere leveranciers binnen de VNO/NCW Taskforce Samen Vooruit aan het onderling koppelen van bestaande XDS netwerken om zo het portaal en andere alternatieven overbodig te maken.



Het opzetten van het COVID-19 Portaal is een uitzonderlijke ervaring geworden. Ontstaan vanuit een eenvoudig idee om hulp te bieden aan een sector waar we sinds jaar en dag nauw mee verbonden zijn hebben we dit kunnen realiseren met de hulp en inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. De nauwe samenwerking met ziekenhuizen, het ministerie van VWS en het LCPS is uitzonderlijk en geeft ons goede hoop dat we de uitdagingen rondom het landelijk uitwisselen van patiëntinformatie ook in de toekomst aan kunnen. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor het COVID-19 Portaal.



